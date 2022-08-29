Безпалько рассказал, как США лишили сами себя шансов на победу в украинском конфликте

Неудобная правда о том, как развивается ситуация в мире и какие потери несут страны из-за поддержки Украины, в конце концов разорвет тонкий пузырь американо-европейского единства.
Об этом в разговоре с изданием «Народные Новости» заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
Ранее американский аналитик Рамзи Мардини в материале для издания The National Interest высказал мнение, что Вашингтон, столкнувшись с решимостью Москвы довести спецоперацию до конца, лишился шанса выйти победителем из украинского кризиса.
Ошибка руководства США, по мнению Мардини, заключалась именно в том, что, заставив Брюссель присоединиться к антироссийским санкциям в энергетической сфере, Белый дом подставил Европу под сокрушительный удар. В итоге все больше стран Запада ищет выхода из кризиса, и многие из них начинают склоняться мысли о компромиссе с Москвой.
Кроме того, Рамзи Мардини считает, что Вашингтон должен признать свою ответственность за разжигание украинского конфликта и согласиться с тем, что американская внешнеполитическая политика имеет разрушительный эффект.
Комментируя данный материал, Богдан Безпалько высказал мнение, что усилия Белого дома, направленные на то, чтобы скрыть неудобную правду о роли США в провоцировании мирового кризиса, себя не оправдывают. Правда все равно выходит наружу.
В первую очередь катастрофическое влияние на мировую экономику оказывают инициированные Соединенными Штатами санкции. К настоящему времени вызванный этими санкциями кризис разросся до такой степени, что лишил самих американцев возможности стать победителями в украинском конфликте.
«Очевидно, что Вашингтону мешают санкции, спровоцировавшие обострение экономического кризиса, рост инфляции, цен на энергоносители, продукты, экономическую стагнацию в ряде стран Запада. По большому счету, это сильнее всего ударило по странам Евросоюза, но и по США тоже, – отмечает Безпалько. – Кризисные явления могут вынудить страны Запада изменить свои решения. Я не могу этого гарантировать, но чем дольше будет затягиваться кризис, тем сильнее кризисные явления будут влиять на общественно-политическую жизнь всех западных стран».
Используя украинскую тему, Соединенные Штаты попытались нанести двойной удар сразу по России и по Европе. Но они не приняли во внимание, что нынешняя экономическая модель, которая зиждется на бесконечном вливании свеженапечатанных долларов, себя уже изжила. В итоге Штаты терпят фиаско.
«Американцы последовательно повышают ставки. Они рассчитывают если не на победу, то хотя бы на затягивание конфликта с тем, чтобы попытаться нанести ущерб РФ, с одной стороны, а с другой — ослабить Евросоюз как экономического конкурента. Для них это даже выгодно. Но и там испытывают кризисные явления — инфляцию, рост цен. Это связано с санкциями, но еще больше – со структурным кризисом экономической модели, существовавшей до сих пор. То есть это экономика бесконечной эмиссии денег», – объяснил политолог.
Напомним, ранее американский военный аналитик, полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США, оказывая Украине военную помощь, только затягивают конфликт и осложняют для Киева его последствия. В итоге, предупреждает Макгрегор, Украина может полностью лишиться выхода к морю, и от нее останется полоска территории, зажатая между правым берегом Днепра и польской границей.