Ошибка руководства США, по мнению Мардини, заключалась именно в том, что, заставив Брюссель присоединиться к антироссийским санкциям в энергетической сфере, Белый дом подставил Европу под сокрушительный удар. В итоге все больше стран Запада ищет выхода из кризиса, и многие из них начинают склоняться мысли о компромиссе с Москвой.