Ирландских фермеров просят забивать коров ради сохранения климата

Ирландские фермеры вынуждены сократить часть своих коровьих стад для уменьшения «вредных выбросов». Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
Правительство Ирландии приняло серьезные меры для сокращения уровня загрязнения окружающей среды. По оценкам экспертов, больше всего отходов производит сельское хозяйство. 135 тысяч ирландских ферм ответственны за 37,5% от общего количества мусора, в том числе метана.
Согласно новому государственному плану, сельское хозяйство обязано сократить на 25% все отходы к 2030 году. Также требования затрагивают сектор транспортных услуг, который должен уменьшить загрязнение среды на 50%.
Ирландские фермеры заявляют, что данная мера приведет к банкротству множества хозяйств и уничтожит сотни тысяч коров.
«Настроение очень расстроенное. <…> Это очень сложно подсчитать, но это приведет к увеличению затрат и сокращению производства», — сказал Пэт Маккормак, глава Ирландской ассоциации поставщиков сливочного молока.
Аграрии обвиняют правительство, в состав которого входит «партия Зеленых», в том, что оно умышленно разваливает ирландское сельское хозяйство и буквально вынуждает забивать стада.
Стоит отметить, что ранее Дублин поощрял деятельность фермеров и призывал их расширять производство, чтобы воспользоваться отменой квот Евросоюза на их продукцию. Это дало значительный эффект, и Ирландия стала одним из главных экспортеров масла, сыра и аналогичных продуктов на рынки Европы.
Более того, ирландские фермеры нередко выигрывали среди остальных европейских производителей за счет хороших погодных условий. В отличии от коров из Германии и Голландии, которых содержат в бетонных сараях, большинство стад в Ирландии пасутся на естественных лугах.
Ранее аналитики World Potato Markets пришли к выводу, что аномальная жара и засуха в Европе могут обернуться подорожанием картофеля фри. Сразу несколько стран Евросоюза столкнулись с экстремальными погодными условиями.