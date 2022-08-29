Студия взорвалась от хохота после анекдота Норкина про «одесских стукачей»

Эксперты в студии, обсуждая предложенную тему, вспомнили и о перегибах советской власти в 1930-е годы, и о Павлике Морозове. Также гости передачи обсудили и недавние события в США, где дети «сдавали» властям собственных родителях, принимавших участие в штурме Капитолия 6 января 2020 года, зная, что тем грозят длительные тюремные сроки.