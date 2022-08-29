Студия взорвалась от хохота после анекдота Норкина про «одесских стукачей»

Телеведущий Андрей Норкин искрометно завершил очередной выпуск передачи «Место встречи», в ходе которой эксперты обсуждали, надо ли школьников обучать выявлению врагов народа, и не является ли пресловутая бдительность синонимом стукачества.
Эксперты в студии, обсуждая предложенную тему, вспомнили и о перегибах советской власти в 1930-е годы, и о Павлике Морозове. Также гости передачи обсудили и недавние события в США, где дети «сдавали» властям собственных родителях, принимавших участие в штурме Капитолия 6 января 2020 года, зная, что тем грозят длительные тюремные сроки.
Подводя итоги бурного обсуждения и переходя к традиционному завершающему анекдоту в тему, ведущий Андрей Норкин предупредил слушателей, что это старая история с двумя фальшивыми финалами.
«В одесском трамвае едут два гражданина. Один читает газету, статью про то, как в космос запустили Спутник с собакой Жучкой. Прочитал. Откладывает газету и говорит соседу:
– Вы знаете, какая разница между Спутником и Одессой?
Тот говорит:
– Какая?
– На Спутнике собачья жизнь уже закончилась. Ха-ха-ха!
Тут второй достает из внутреннего кармана «корочку», и говорит:
– А вы знаете, какая разница между вами и этим трамваем?
Тот говорит:
– Какая?
– Трамвай пойдет дальше, а вы пойдете СО МНОЙ.
Тогда первый говорит:
– А вы знаете, какая разница между вами и мной?
– Какая?
Он достает такую же «корочку» и говорит:
– Никакой!»
Студия встретила анекдот громких хохотом и аплодисментами.
Помимо, темы обучения бдительности, эксперты в рамках передачи «Место встречи» на канале НТВ обсудили также визит экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на по-прежнему подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС, и возможные последствия этого визита.