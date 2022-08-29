Драма Пригожина «Солнцепек» заняла лидирующую позицию в рейтинге фильмов с высоким социальным эффектом

Действие фильма за авторством режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума разворачивается в 2014 году в Луганске, мирная жизнь которого в одночасье меняется из-за развернувшихся боевых действий. Главные роли в ленте исполнили актеры Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова и другие.