Драма с элементами боевика «Солнцепек», идейным вдохновителем которой выступил бизнесмен Евгений Пригожин, стала лидером отечественных кинолент с высоким социальным эффектом.
Действие фильма за авторством режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума разворачивается в 2014 году в Луганске, мирная жизнь которого в одночасье меняется из-за развернувшихся боевых действий. Главные роли в ленте исполнили актеры Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова и другие.
Помимо «Солнцепека», среди лидеров этого рейтинга фигурирует и другая картина кинокомпании «Триикс Медиа» — фильм «Небо», повествующий о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана сбитого турецким истребителем российского самолета Су-24.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале вынужденной специальной военной операции на Украине, ключевыми задачами которой стали денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.