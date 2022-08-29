Всего четыре города России будут принимать документы на визу в Финляндию с 1 сентября

Подать документы на туристическую визу в Финляндию с 1 сентября станет возможным только в четырех российских городах.
В их число вошли Москва, Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Принимать заявления будут по понедельникам, не более 500 штук ежедневно, объяснили в финском министерстве иностранных дел.
«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, заявление на визу придется подавать исключительно в той категории, которая соответствует цели поездки. Для российских заявителей будет доступно только 2000 слотов ежемесячно.