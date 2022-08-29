Силы НМ ЛНР за сутки уничтожили более 50 украинских националистов

Так, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 55 человек личного состава в боестолкновениях с союзными войсками. Также ополченцам удалось уничтожить четыре украинских бронетранспортера, один танк и шесть единиц специальной автомобильной техники.