Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками продолжают выполнять боевые задачи в рамках проведения спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом сообщает военное ведомство республики.
Так, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 55 человек личного состава в боестолкновениях с союзными войсками. Также ополченцам удалось уничтожить четыре украинских бронетранспортера, один танк и шесть единиц специальной автомобильной техники.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшие 24 часа подразделения российской армии сбили два истребителя Су-25 ВВС Украины в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.