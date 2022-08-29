Глава МИД Швеции Линде: одно действие Левой партии усложнило переговоры с Турцией по НАТО

Переговорный процесс между Стокгольмом и Анкарой по вопросу интеграции в Североатлантический альянс усложнился после того, как депутаты Левой партии подняли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
Подписанный ранее в Мадриде трехсторонний меморандум гласит, что Турция, Финляндия и Швеция договорились создать постоянный механизм для осуществления контроля за выполнением меморандума. Однако Анкара не приемлет любые действия со стороны РПК, отметила чиновник.
«По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства», — прокомментировала ситуацию министр.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении военного блока нарастить свое присутствие в Арктике. Подробности передает «360».