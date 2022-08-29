Глава МИД Швеции Линде: одно действие Левой партии усложнило переговоры с Турцией по НАТО

Переговорный процесс между Стокгольмом и Анкарой по вопросу интеграции в Североатлантический альянс усложнился после того, как депутаты Левой партии подняли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.