Семь судов покинут украинские порты 28 августа с разрешения СКЦ

Порт Черноморска 28 августа покинут судна INVINCIBLE II с 49,5 тысячи тонн ячменя и ANASTASIA с 3,8 тысячи тонн пшеницы, из порта Южный выйдут SILVER LADY с 39 494 тоннами кукурузы и MELINA с 27,5 тысячи тонн кукурузы. В тот же день планируется отбытие судна FPMC B 201 из Одессы с 33 тысячами тонн пшеницы. Из того же порта выйдут AEOLOS с 30 тысячами тонн кукурузы и SOFIE BULKER с 27 тысяч тонн ячменя.