The Sun: британское правительство готовится к массовым протестам из-за энергокризиса

По прогнозам лондонского Центра экономических и бизнес-исследований, осенью инфляция в стране может превысить 13%. Это будет рекордным показателем за последние 70 лет. Английское Управление рынков газа и электроэнергии заявило, что с 1 октября цены на электричество могут вырасти до 4,2 тысячи долларов в год. Стоимость вырастет сразу на 80%.