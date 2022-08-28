The Sun: британское правительство готовится к массовым протестам из-за энергокризиса

Энергетический кризис в Великобритании может привести к массовым протестам. В связи с этим правительство начало разрабатывать план противодействия народным выступлениям, передало издание The Sun on Sunday.
По информации журналистов, власти ожидают рост числа преступлений и митинги на фоне дорожания энергоресурсов. При этом о конкретных мерах борьбы с последствиями кризиса не сообщается.
По прогнозам лондонского Центра экономических и бизнес-исследований, осенью инфляция в стране может превысить 13%. Это будет рекордным показателем за последние 70 лет. Английское Управление рынков газа и электроэнергии заявило, что с 1 октября цены на электричество могут вырасти до 4,2 тысячи долларов в год. Стоимость вырастет сразу на 80%.
Не лучше обстоят дела в Германии, однако канцлер Олаф Шольц отказался от запуска «Северного потока — 2». По мнению политолога Юрия Бондаренко, это решение связано с нежеланием политика терять лицо.