Решение Белого дома присвоить кодовое название операции на Украине и назначить командующего генерала фактически стало признанием того, что американские силы напрямую участвуют в украинском конфликте. Об этом заявил доктор политических наук Владимир Аватков.
Стратегия США на Украине осталась неизменной: Вашингтон разжигает эскалацию в одном регионе, а затем перебрасывает очаг конфликтности в другой – из Украины на Тайвань, отмечает профессор кафедры прикладной политологии ГАУГН Аватков. После этого американский истеблишмент наблюдает за последствиями «искусственно созданного хаоса».
Ученый подчеркивает, что для США «скачущая» эскалация – единственная возможность контролировать баланс («вернее, дисбаланс») сил в мире. На этом зиждилось господство Штатов и американская гегемония.
«Но до Белого Дома, ослепленного своей стратегией хаоса, естественно, с опозданием дойдет, что скачущая эскалация в один день станет скачущей инфляцией, а та, в свою очередь, повлечет за собой скачущие проблемы, с масштабом которых Вашингтон может и не справиться», – заключил политолог в Telegram.
Ранее сообщалось, что инфляция в США в июне стала самой высокой с 1981 года: более всего подорожала недвижимость, топливо и автомобили. Подробнее – в нашей статье.