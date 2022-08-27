Власти США могут не справиться с хаосом, который сами создали в мире – Аватков

Стратегия США на Украине осталась неизменной: Вашингтон разжигает эскалацию в одном регионе, а затем перебрасывает очаг конфликтности в другой – из Украины на Тайвань, отмечает профессор кафедры прикладной политологии ГАУГН Аватков. После этого американский истеблишмент наблюдает за последствиями «искусственно созданного хаоса».