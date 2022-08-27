Обозреватель WSJ Фокон рассказал о новом союзнике Путина для противостояния США

Российский президент Владимир Путин нашел нового союзника для борьбы с усилившимся санкционным давлением со стороны США. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.
Обозреватель Бенуа Фокон обратил внимание, что товарооборот между РФ и Ираном в 2022 году вырос на 10%.
«Иран и Россия налаживают более тесные связи, чем когда-либо, поскольку попытки международной изоляции подталкивают двух стойких противников Америки к расширению торгового и военного сотрудничества, что вызывает тревогу в Вашингтоне», — отметил автор WSJ.
Путин ранее провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе по вопросам международной безопасности.